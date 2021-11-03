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Самые возрастные игроки, которые забивали в ведущих лигах Европы

03 Ноября 2021 • 06:54 Комментировать
ану Ибрагимовичу ровно месяц назад исполнилось сорок лет! Но нестареющий ветеран, если это слово можно употреблять по отношению к шведу, продолжает забивать. Несколько дней назад Златан поразил ворота «Ромы». Этот гол стал четырёхсотым для Ибрагимовича за клубную карьеру. Добавим к этому 62 мяча за национальную команду и получим почти пятьсот забитых голов за весь срок выступлений. Но куда важнее, что Златан забил этот свой последний мяч в возрасте 40 лет и 28 дней. Есть ли те, кто забивал в старшем возрасте на высоком уровне и сможет ли обойти их Ибрагимович?
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Общий список игроков в Европе, забивавших мячи в почтенном для футболиста возрасте, выглядит следующим образом.

Антонио Ди Натале («Удинезе», Италия, 38 лет, 7 месяцев, 3 дня)*

Ариц Адурис («Атлетик», Испания, 39 лет, 26 дней)

Илтон Виторино («Монпелье», Бразилия, 39 лет, 4 месяца, 27 дней)

Хоакин Санчес («Бетис», Испания, 39 лет, 7 месяцев, 18 дней)

Златан Ибрагимович («Милан», Швеция, 40 лет, 28 дней)

Клаудио Писарро («Вердер», Перу, 40 лет, 10 месяцев, 7 дней)

*В скобках указан возраст, в котором игрок забил свой последний гол.

По возрасту продолжения карьеры Ибрагимович пока ещё далек от того же Виторино или Писарро. Первый играл в «Монпелье» до 42 лет и пяти месяцев, а Писарро завершил свою карьеру ровно на год раньше. При этом догнать того же перуанца Ибрагимовичу вполне по силам.

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Не завершил ещё карьеру и Хоакин, защищающий цвета родного «Бетиса». Испанец старше шведа на три месяца и девять дней, поэтому один его точный удар может переписать историю. При этом шанс отличиться у полузащитника «Бетиса» вполне неплохой, учитывая, что он получает 20-25 минут игрового времени в Ла Лиге и Лиге Европы. С другой стороны, в прошлом сезоне Хоакин играл значительно больше, но отметился всего двумя забитыми мячами. Оставим за ним статус «тёмной лошадки».

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Лидером рейтинга пока ещё является Клаудио Писарро. Перуанец и не думал завершать карьеру, не вмешайся коронавирус. Лучший бомбардир «Вердера» за всю его историю и лучший иностранный бомбардир в истории Бундеслиги свой последний мяч забил в ворота «Дельменхорста» в рамках Кубка Германии. В рамках национального чемпионата Германии сезона 2019/2020 Клаудио сыграл восемнадцать матчей, но получал в качестве игрового времени не более 10-15 минут. В последнем поединке, в июне 2020 года, перуанец появился на завершающих трёх минутах, но помочь добить «Кёльн» не смог. Его «Вердер» выиграл 6:1, а трибуны проводили одного из лучших игроков Бундеслиги на заслуженный отдых. Мировой рекорд принадлежит хорошо известному Кадзуёси Миуре, который в свои 54 года продолжает выступать за японскую «Йокогаму». Форвард, участвовавший в футбольных матчах 1980-х годов, находится в неплохой форме и продолжает карьеру. Свой самый поздний гол он забил в возрасте 50 лет и трёх месяцев. Однако не стоит сопоставлять уровень соперников в J-лиге и Серии А. Вряд ли Ибрагимович доиграет до возраста «японского самурая», но в том, что он продолжит «штамповать» голы за «Милан», сомневаться не приходится.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Хоакин Санчес Эрик Кантона Клаудио Писарро Ариц Адурис
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