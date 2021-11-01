Карпин противоречит себе: 3 вопроса к главному тренеру сборной перед решающими матчами

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил заявку национальной команды на решающие матчи отборочного цикла на ЧМ-2022 в Катаре. Естественно, без вопросов тут не обошлось.

ПРИНЦИП ОТБОРА В СБОРНУЮ

Пожалуй, самый главный вопрос к Карпину: «А по какому критерию вообще в команду попадают футболисты?». Валерий Георгиевич во время одного из своих первых интервью прямо сказал, что двери в сборную открыты для всех футболистов с российским паспортом, их задача – показать высокий уровень игры в клубах. Но если бы Карпин следовал этой логике, то тот же Гамид Агаларов из «Уфы», который забил 13 голов в 11 матчах, гарантированно оказался хотя бы в заявке. О нем мы поговорим ниже.

При этом в заявке сборной оказались, например, Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. Эти футболисты «Спартака», как собственно и сам «Спартак», сейчас не показывают ровным счётом ничего. И если Зобнина можно оставить в заявке хотя бы из-за опыта, то что там делает Бакаев?

Или, например, Александр Ерохин, чью позицию на поле, кажется, до сих пор не могут определить ни Сергей Семак, ни Валерий Карпин. То же самое касается и Алексея Миранчука, который с 21 сентября лишь дважды появлялся на поле в составе «Аталанты» и ничего не сумел показать.

Карпин сказал, что у него в бой пойдут одни «старики». Так может быть стоит Жиркову позвонить?

ЧЕМ СЕРГЕЕВ ЛУЧШЕ АГАЛАРОВА?

Многие болельщики крайне удивлены тому, что Гамид Агаларов не попал в заявку национальной команды. Лучший форвард РПЛ прямо сейчас отправляется в молодёжку, а не в основную сборную.

Понятно, что вряд ли стоило выпускать Агаларова с первых минут, но использовать его как джокера – почему бы и нет?

При этом Карпин вызвал форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, который не лучший по голам даже в своей команде, уступая Владиславу Сарвели. Кроме того, Карпин не вызвал Тюкавина, хотя тот находится в великолепной форме, судя по последним играм московского «Динамо».

И СНОВА О НАПАДЕНИИ

Вопрос атаки сборной России в матчах против Кипра и Хорватии – ключевой. Про Дзюбу даже и вспоминать не будем, тут всё понятно – человек закрыл себе дорогу в сборной и это его право. Но подходить к решающим отборочным матчам с Заболотным, Сергеевым и Смоловым – весьма сомнительный ход, на наш взгляд.

Хорватам и киприотам не нужно проявлять невероятный тактический анализ, чтобы понять, что единственный вариант в атаке у сборной России – это Фёдор Смолов. Соответственно легко предположить, каким образом будет атаковать российская команда.

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Соболева Карпин вообще не видит в качестве игрока национальной команды, что тоже немного странно. Заявлять так напрямую об игроке, который ещё недавно считался чуть ли не главной надеждой в атаке, как минимум немного непрофессионально.

В любом случае, Карпину отвечать за результат сборной, и если он справится, никто уже не будет вспоминать о его выборе. Но если пробиться в Катар не удастся, тут уж Валерию Георгиевичу придётся ответить на все эти вопросы. По крайней мере, себе.