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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесову не предлагали работу в «Легии» или со сборной Польши

01 Ноября 2021 • 19:16 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится в поисках работы после ухода из команды прошлым летом. Главная команда страны под его руководством не смогла выйти из группы на Евро-2020, и контракт с тренером был досрочно расторгнут.

В понедельник поступила информация о переговорах с Черчесовым о возможности работы со сборной Польши. Но «Спорт-Экспресс» утверждает, что российскому специалисту не предлагали возглавить эту команду. Также не было предметных разговоров о возвращении Черчесова в «Легию», где он выигрывал чемпионат и Кубок. Отметим, что «Легия» после пяти поражений кряду в чемпионате Польши оказалась в зоне вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Легия Сборная Польши Станислав Черчесов
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