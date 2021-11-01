Черчесову не предлагали работу в «Легии» или со сборной Польши

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится в поисках работы после ухода из команды прошлым летом. Главная команда страны под его руководством не смогла выйти из группы на Евро-2020, и контракт с тренером был досрочно расторгнут.

В понедельник поступила информация о переговорах с Черчесовым о возможности работы со сборной Польши. Но «Спорт-Экспресс» утверждает, что российскому специалисту не предлагали возглавить эту команду. Также не было предметных разговоров о возвращении Черчесова в «Легию», где он выигрывал чемпионат и Кубок. Отметим, что «Легия» после пяти поражений кряду в чемпионате Польши оказалась в зоне вылета.