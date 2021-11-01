Стал известен состав молодёжной сборной России на ноябрьские матчи

Молодёжная сборная России 12 и 16 ноября проведёт два домашних матча в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы 2023 года против сборных Словакии и Испании. В Российском футбольном союзе озвучили окончательную заявку команды на предстоящие поединки.
Состав молодёжной сборной России на ноябрьский сбор:
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Иван Будачёв («Динамо» Москва);
Защитники: Кирилл Боженов («Химки»), Никита Кармаев («Кубань»), Даниил Корнюшин («Краснодар»), Иван Кузьмичёв («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данила Прохин («Сочи»), Александр Сильянов («Локомотив»), Данил Степанов («Арсенал» Тула);
Полузащитники: Михаил Игнатов («Спартак), Никита Иосифов («Вильярреал»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Данил Пруцев («Урылья Советов»), Эдгар Севикян («Леванте»), Наиль Умяров («Спартак), Даниил Хлусевич («Арсенал» Тула), Александр Черников («Краснодар»);
Нападающие: Гамид Агаларов («Уфа»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).