Ветеран ЦСКА: «В «Спартаке» Хлусевича научат играть в футбол»

Ветеран московского ЦСКА, а ныне футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился мнением о переходе 20-летнего хавбека Даниила Хлусевича из тульского «Арсенала» в столичный «Спартак».

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» экс-игрок «армейцев» заявил, что этот переход – неплохое продвижение для перспективного полузащитника по карьерной лестнице. По словам Пономарёва, Хлусевича научать играть в футбол в «Спартаке». Он отметил, что только приветствует переход перспективных парней в топ-команды.

Даниил присоединится к «красно-белым» 1 января. Трудовое соглашение игрока с москвичами будет рассчитано до лета 2026 года.