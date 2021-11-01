Хавбек Даниил Хлусевич переходит из тульского «Арсенала» в московский «Спартак». Трансфер подтвержден на официальном сайте «красно-белых».

Трудовое соглашение 20-летнего футболиста со столичным клубом вступит в силу с 1 января следующего года. Срок действия договора Хлусевича со «Спартаком» будет рассчитан до середины 2026 года.

Напомним, что Даниил выступал за тульский коллектив с 2018 года. Талантливый игрок поучаствовал в 48 поединках за «оружейников», отметившись семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее была названа сумма трансфера Хлусевича в «Спартак».