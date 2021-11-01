Агент: «Кайо останется в «Краснодаре»

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, поделился мнением о будущем своего клиента. Его слова передает на своих страницах «РБ Спорт».

«Кайо останется в команде. Если поступит предложение, посмотрим, насколько оно будет интересно для всех сторон», - сказал представитель 26-летнего бразильского футболиста.

Кайо защищает цвета краснодарского коллектива с июля 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне РПЛ бразилец провел 12 матчей.