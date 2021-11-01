«Зенит» намерен продлить контракт с Суторминым

Петербургский «Зенит» задумался над продлением сотрудничества с хавбеком команды Алексеем Суторминым. Об этом в беседе с корреспондентом Metaratings.ru поведал агент игрока Александр Клюев. Представитель Сутормина заявил, что переговоры потихоньку движутся.
«Пока общаемся с «Зенитом», идет процесс. Время покажет», - сказал Клюев.
Действующее соглашение 27-летнего полузащитника с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины следующего года.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Сутормин поучаствовал в 13 поединках, записав на свой счет три гола (все – с пенальти) и один ассист.
Сутормин игрок обоймы .
Провел на поле в этом сезоне 50% времени. 42% игр выходил в основе.
Да ,погоды не делает ,но Зениту необходим .
Но менеджмент ,как часто бывает , дотянул почти до последнего .