Самые длительные дисквалификации мирового футбола

Несколько дней назад Андрей Тихонов, являющийся главным тренером футбольного клуба «Астана», заработал двухлетнюю дисквалификацию. В поединке против «Кайрата», который возглавляет не менее известный Курбан Бердыев, на сороковой минуте матча игроки «Астаны» приняли решение покинуть поле, не согласившись с мнением арбитра.

На послематчевой пресс-конференции Андрей Валерьевич заявил, что уход с поля был решением игроков, которое он, как главный тренер, поддержал. В итоге Тихонову нельзя принимать участие в футбольных матчах, проводимых под эгидой Казахстанской федерации футбола в течение двух лет. Из игроков его клуба досталось лишь Тиграну Барсегяну, который получил месячную дисквалификацию в футбольных соревнованиях Казахстана. Решение оспаривается, но даже сейчас оно выглядит слишком строгим, хотя и не столь продолжительным по сравнению с другими случаями дисквалификации. О самых известных и самых продолжительных отстранениях от футбола игроков и тренеров, – в этой статье.

Парням со вспыльчивым характером доставалось всегда. Эрик Кантона, Луис Суарес, Христо Стоичков никогда не отличались примерным поведением. Болгарин осваивался в «Барселоне» и на «Эль-классико» был заряжен до предела. Однако его эмоции сыграли не в ту сторону. После «заварушки», в которой был удалён наставник каталонцев Йохан Кройф, Стоичков высказал всё, что думает об арбитре, а после увиденной красной карточки перешёл к рукоприкладству. Первоначально болгарина собирались даже выслать из страны и запретить ему выступать в Испании, но после раскаяний игрока комитет по футбольной этике остановился на трёх месяцах дисквалификации.

Срок отстранения уругвайца Суареса от футбола был чуть дольше. Луис регулярно кусал своих соперников. За что первоначально получил дисквалификацию в семь матчей за укус Баккалы, следом десять за то, что оставил след своих зубов на Ивановиче. На мировом мундиале 2014 года Кьеллини был настолько рассержен, что его укусили, что Суарес получил четыре месяца вынужденного простоя, штраф в 100 тыс. евро и запрет на участие в девяти матчах сборной Уругвая.

Эрик Кантона имеет множество личных и командных наград. Даже стал чемпионом мира. Но, как и Александр Филимонов, в пляжном футболе. Однако самым знаменитым ударом француза остаётся его элемент в стиле кунг-фу, направленный на болельщика «Кристалл Пэласа», за что он получил 120 часов исправительных работ и девять месяцев дисквалификации. Тем не менее сам Кантона ни о чём не жалеет, заявляя, что многие наверняка мечтают вот так ударить недоброжелательно настроенных к ним людей. Боевыми приёмами часто пользовался и Винни Джонс, известный костолом. Однако свою шестимесячную дисквалификацию он получил за «дискредитацию футбола», как выразилась Английская федерация футбола, обвинившая игрока в пропаганде грубости во время съёмок фильма «Жёсткие футбольные парни». Вместе с тем ему был выписан штраф в размере 20 тыс. фунтов.

Можно вспомнить ещё целый ряд подобных эпизодов, когда отстранение от футбола достигало срока от нескольких месяцев до пары лет. Только вот самый недосягаемый рекорд по сроку дисквалификации, по-видимому, принадлежит португальцу Рикарду Феррейре – игроку клуба «Португалия», выступавшего в одном из низших дивизионов Швейцарии. Феррейра нападал на официальных лиц, грубо играл с соперниками, даже вырывал свисток изо рта арбитра. После одного из проигранных матчей Феррейра, который сидел на скамейке запасных, схватил мяч, несколько раз бросил его в лицо арбитра, а когда тот упал на землю, то вылил на него содержимое рядом валявшихся бутылок. Решение комиссии, разбиравшей данный эпизод, – 50 лет дисквалификации, которая началась в 2014 году. Футбол – это игра, которая захватывает и держит до самой последней минуты. Но когда матч завершается, то даже самые заклятые враги на футбольном поле становятся друзьями. Не стоит забывать эту истину, иначе можно больше никогда не вернуться в игру.

Константин Лицин