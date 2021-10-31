Федотов: «Было напряжённо, но, тем не менее, одну из своих контратак мы реализовали»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Согласны с тем, что сегодня в чем-то характер или везение, что не забили вам, а именно вы забили второй мяч?

- Здесь получается так: первый тайм, быстрый гол. Я думаю, что мы контролировали, всё было под контролем в первом тайме абсолютно. Может быть, впереди чуть-чуть не хватало остроты реализовать то преимущество, которое у нас было. Второй тайм ознаменовался выходом, когда Касьерра отобрал, и Жозик не реализовал этот момент. Потом когда Крис создал момент, и футбол таков, что не забиваешь ты, но почему-то это работает, и забивают тебе. Казалось бы, всё под контролем, подача, чирк, и маленький Кангва классно распорядился этим моментом. Здесь уже качели. Естественно, соперник дома, положение обязывает всеми силами идти вперед. Было напряженно, но, тем не менее, одну из своих контратак мы реализовали.