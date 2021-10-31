Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 243 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Было напряжённо, но, тем не менее, одну из своих контратак мы реализовали»

31 Октября 2021 • 18:55 Комментировать
Арсенал Тула
1:2
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Согласны с тем, что сегодня в чем-то характер или везение, что не забили вам, а именно вы забили второй мяч?

- Здесь получается так: первый тайм, быстрый гол. Я думаю, что мы контролировали, всё было под контролем в первом тайме абсолютно. Может быть, впереди чуть-чуть не хватало остроты реализовать то преимущество, которое у нас было. Второй тайм ознаменовался выходом, когда Касьерра отобрал, и Жозик не реализовал этот момент. Потом когда Крис создал момент, и футбол таков, что не забиваешь ты, но почему-то это работает, и забивают тебе. Казалось бы, всё под контролем, подача, чирк, и маленький Кангва классно распорядился этим моментом. Здесь уже качели. Естественно, соперник дома, положение обязывает всеми силами идти вперед. Было напряженно, но, тем не менее, одну из своих контратак мы реализовали.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Уфа 1:0 Ахмат
окончен Арсенал Тула 1:2 Сочи
окончен Химки 0:0 Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Октября
21:04 · Россия. ФНЛ
«Балтика» устроила «Томи» разгром
20:52 · Россия. Премьер-лига
«Химки» с «Уралом» выдали нулевую ничью
20:38 · Россия. Премьер-лига
Баженов назвал главные проблемы «Спартака»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» вырвал победу в матче с «Арсеналом» - видео видео
19:32 · Россия. Премьер-лига
Романцев встал на защиту Рассказова 6
19:12 · Россия. ФНЛ
«Алания» дожала «Краснодар-2» в неполных составах
18:55 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Было напряжённо, но, тем не менее, одну из своих контратак мы реализовали»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Божович: «После момента, когда должны были забивать, мы пропустили»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Я дал бы Касьерре лучшего игрока»
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Урал» - 0:0 (закончен)
18:23 · Россия. Премьер-лига
Дубль Касьерры принёс «Сочи» победу в игре с «Арсеналом»
17:56 · Россия. ФНЛ
«Кубань» - очередная команда из зоны вылета, победившая в 20-м туре
17:39 · Россия. Премьер-лига
Газизову задали вопросы по будущему Агаларова и Жиркова
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» прокомментировали информацию об увольнении Талалаева
17:13 · Россия. Премьер-лига
Как «Уфа» одолела «Ахмат» - видео видео
Все новости
Рекомендуем