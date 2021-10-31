Божович: «После момента, когда должны были забивать, мы пропустили»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Пропустили сразу из раздевалки, и психологически трудно вернуться. Не успели мы вернуться в первом тайме, у нас даже не было очень хороших моментов. И вообще первый тайм был такой… Я думаю, что во втором тайме мы играли достаточно хорошо, сравняли счет и после момента, когда должны были забивать, мы пропустили. Так что нам чуть-чуть не подфартило.

- Во втором тайме игра поменялась за счет замен, очень здорово вошли в игру Ткачёв и Кангва, как показалось. Как думаете, может быть, стоило их выпустить с первых минут, или они на усиление сыграли здорово.

- Мы думали, что если будем менять, чтобы это было усиление. Договорились с ними, чтобы они ждали момент, когда можно будет усилить игру.