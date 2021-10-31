Юсупов: «Я дал бы Касьерре лучшего игрока»

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Сочи» (1:2) Артур Юсупов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень сложная игра. Нам очки нужны были и Туле, поэтому играли немного осторожно. Я очень рад, что нам удалось увезти отсюда очки, потому что очень сложный матч был. Тем более, Тула сравняла. У них еще были моменты, но это очень важные очки.

- Было такое ощущение, не то, чтобы было слышно, что вы говорите в раздевалке, но казалось, что все в рабочем режиме, все спокойно, потому что не было моментов у ваших ворот. Не было ли чуть-чуть успокоения, из-за чего во втором тайме появились моменты, и Заболотный пару раз выручал?

- Нет, успокоения не было, у нас была цель сегодня завоевать три очка любыми способами. Мы старались, играли, но «Арсенал» - тоже хороший соперник, поэтому они создавали моменты. Может быть, моментами нам повезло. Но мы увозим отсюда три очка, чему мы очень рады.

- Сейчас «Сочи» взбирается на третью строчку, догоняет «Локомотив», впереди только «Зенит». Нынешняя команда по сравнению с прошлогодней круче?

- Мы уже стали немножко поувереннее в себе, немножко сыграннее. Поэтому мы, наверное, в этом году… Плюс добавились игроки очень хорошие, которые сегодня забивают два гола. Я бы на самом деле дал бы Касьерре лучшего игрока, если честно, но спасибо экспертам. Потому что у нас реально стала команда сильнее, и мы реально хотим стать лучше, чем были в прошлом году.