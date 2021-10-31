Дубль Касьерры принёс «Сочи» победу в игре с «Арсеналом»

В предпоследнем матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» играл против «Сочи». Уже на второй минуте гости размашисто атаковали, и после подачи Кристиана Нобоа Маттео Касьерра головой переправил мяч в сетку. Больше тайма команды пытались что-то создать, но в основном атакующие игроки пробивали рядом с каркасом. На 66-й минуте сработала прострельная передача уже у туляков, и Эванс Кангва ударом головой сравнял счет. Ближе к концу игры Кингс Кангва зарядил в штангу, а в ответной атаке Касьерра ударом в упор вывел «Сочи» вперед - 2:1. Команда Владимира Федотова вышла на второе место, ее соперник остается в зоне стыков.