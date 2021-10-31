Дубль Касьерры принёс «Сочи» победу в игре с «Арсеналом»

В предпоследнем матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» играл против «Сочи». Уже на второй минуте гости размашисто атаковали, и после подачи Кристиана Нобоа Маттео Касьерра головой переправил мяч в сетку. Больше тайма команды пытались что-то создать, но в основном атакующие игроки пробивали рядом с каркасом. На 66-й минуте сработала прострельная передача уже у туляков, и Эванс Кангва ударом головой сравнял счет. Ближе к концу игры Кингс Кангва зарядил в штангу, а в ответной атаке Касьерра ударом в упор вывел «Сочи» вперед - 2:1. Команда Владимира Федотова вышла на второе место, ее соперник остается в зоне стыков.
Протокол игры
|Арсенал Тула
|1:2
|Сочи
|2' Касьерра Матео (0:1)
|(1:1) Кангва Эванс 66'
|79' Касьерра Матео (1:2)
Коченков Антон • Смольников Игорь • Радакович Урош • Новосельцев Иван • Степанов Данил • Чаушич Горан 61' 83' ( Гулиев Аяз ( 83') • Хлусевич Даниил 57' ( Ткачёв Сергей ( 57') • Костадинов Георги 83' ( Камболов Руслан ( 83') • Кангва Кингс • Давиташвили Зурико 57' ( Кангва Эванс ( 57') • Луценко Евгений 73' ( Марков Евгений ( 73')
Запасные: Бьорнстрем Аксель • Панченко Кирилл • Аджоев Гурам • Сокол Артём • Левашов Михаил • Тудорие Александру • Суханов Артём Романович
Заболотный Николай • Прохин Данила • 84'Родригао • Юрганов Игорь • Маргасов Тимофей • Цаллагов Ибрагим • Нобоа Кристиан 69' ( Ангбан Викторьен ( 69') • Терехов Сергей • Жоаозиньо Рамос 63' ( Бурмистров Никита ( 63') • Касьерра Матео 81' ( Заика Кирилл ( 81') • Юсупов Артур 75' 81' ( Барсов Максим ( 81')
Запасные: Маммана Эмануэль • Барач Матео • Шакуро Павел • Адамов Денис • Попов Ивелин
31 октября. Стадион "Арсенал (Тула)".