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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Касьерры принёс «Сочи» победу в игре с «Арсеналом»

31 Октября 2021 • 18:23 Комментировать
Арсенал Тула
1:2
Сочи
окончен

В предпоследнем матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» играл против «Сочи». Уже на второй минуте гости размашисто атаковали, и после подачи Кристиана Нобоа Маттео Касьерра головой переправил мяч в сетку. Больше тайма команды пытались что-то создать, но в основном атакующие игроки пробивали рядом с каркасом. На 66-й минуте сработала прострельная передача уже у туляков, и Эванс Кангва ударом головой сравнял счет. Ближе к концу игры Кингс Кангва зарядил в штангу, а в ответной атаке Касьерра ударом в упор вывел «Сочи» вперед - 2:1. Команда Владимира Федотова вышла на второе место, ее соперник остается в зоне стыков.

Протокол игры  
Арсенал Тула 1:2 Сочи
    2' Касьерра Матео (0:1)
(1:1) Кангва Эванс 66'    
    79' Касьерра Матео (1:2)
Коченков Антон Смольников Игорь Радакович Урош Новосельцев Иван Степанов Данил Чаушич Горан   61'   83' (Гулиев Аяз (   83') Хлусевич Даниил   57' (Ткачёв Сергей (   57') Костадинов Георги   83' (Камболов Руслан (   83') Кангва Кингс Давиташвили Зурико   57' (Кангва Эванс (   57') Луценко Евгений   73' (Марков Евгений (   73')
Запасные: Бьорнстрем Аксель Панченко Кирилл Аджоев Гурам Сокол Артём Левашов Михаил Тудорие Александру Суханов Артём Романович
Заболотный Николай Прохин Данила   84' Родригао Юрганов Игорь Маргасов Тимофей Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан   69' (Ангбан Викторьен (   69') Терехов Сергей Жоаозиньо Рамос   63' (Бурмистров Никита (   63') Касьерра Матео   81' (Заика Кирилл (   81') Юсупов Артур   75'   81' (Барсов Максим (   81')
Запасные: Маммана Эмануэль Барач Матео Шакуро Павел Адамов Денис Попов Ивелин
31 октября. Стадион "Арсенал (Тула)".

 

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Арсенал Тула Сочи Матео Касьерра
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