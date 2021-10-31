Божович: «Интерес со стороны «Спартака», наоборот, может сделать Хлусевича лучше»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Арсенал» при вас еще не проигрывал дома, но сегодня домашняя арена чисто номинальная. Болельщиков не будет. В связи с этим какие ощущения, что можете сказать?

- Для нас это очень плохо, потому что для нас здесь очень хорошая поддержка болельщиков. Могу сказать, что они каждый матч носят игроков, будет очень трудно без них.

- Игрокам говорили что-то по этому поводу, что сегодня придется своими силами без трибун?

- Они сами все понимают. Это не первый раз играем без болельщиков, так что они понимают и знают, как это ощущается.

- Очень активно идут разговоры по поводу Даниила Хлусевича и контракта со «Спартаком». Насколько это правда или неправда? Насколько ему мешают все эти разговоры?

- Не думаю, что это может мешать. Наоборот, это может сделать его лучше. Это вопрос не ко мне сейчас. Я не хочу этим заниматься.