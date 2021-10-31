Федотов: «Джанаев близок к общей группе»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- После матча с «Локомотивом», в котором, как вы говорили, у вас не все удалось, что хотелось, команда уже перестроилась, обсудили, что не так было?

- Нет времени, анализ и дальше. Дальше тренировки, подготовка и всё в таком режиме.

- Два изменения после матча с «Локомотивом». Бурмистров и Заика были в старте, те люди, которые заменили в том матче, они сегодня в стартовом составе.

- Это нормальный процесс, я думаю, в футбольной команде. Я думаю, здесь всякое бывает. Кто-то тренировался или не тренировался, поэтому это не столь значительная ротация. Это игроки стартового состава, основного состава, поэтому ничего удивительного в этом нет.

- Про Сослана Джанаева хотелось бы спросить. Когда он будет готов, что с ним?

- Он близок к общей группе. Надеемся, что в ближайшее время он будет принимать активное участие в тренировочном процессе.