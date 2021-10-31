​Реднапп: «Дзюба не затерялся бы в АПЛ»

Известный британский тренер Гарри Реднапп высказался по поводу форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Реднапп заявил «Рейтингу Букмекеров», что в 2008 году «Тоттенхэм» не делал предложений по Дзюбе, хотя такие слухи появлялись в прессе. Реднапп, как известно, тогда был главным тренером лондонской команды.

При этом Гарри Реднапп считает, что Артём Дзюба имел бы шансы заиграть в чемпионате Англии.

«Он не затерялся бы в чемпионате Англии. Уверен, Дзюба регулярно забивал бы, у него есть необходимые для этого характеристики», - поделился своим мнением Реднапп.

Добавим, что в пятницу Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.