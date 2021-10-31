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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гогуа разрывает контракт с ЦСКА

31 Октября 2021 • 13:59 Комментировать

Седрик Гогуа разрывает контракт с ЦСКА. Агент ивуарийского защитника Дмитрий Селюк рассказал «Рейтингу Букмекеров» о том, что на следующей неделе вопрос будет окончательно закрыт.

Селюк отметил, что Седрик Гогуа не останется без работы, поскольку он «входит в тройку-четвёрку лучших защитников чемпионата России».

Седрик Гогуа в этом сезоне за ЦСКА не играл. Всего за «армейцев» защитник провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу команда Алексея Березуцкого проиграла в гостях у «Рубина» со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Селюк Седрик Гогуа
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