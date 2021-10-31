Седрик Гогуа разрывает контракт с ЦСКА. Агент ивуарийского защитника Дмитрий Селюк рассказал «Рейтингу Букмекеров» о том, что на следующей неделе вопрос будет окончательно закрыт.

Селюк отметил, что Седрик Гогуа не останется без работы, поскольку он «входит в тройку-четвёрку лучших защитников чемпионата России».

Седрик Гогуа в этом сезоне за ЦСКА не играл. Всего за «армейцев» защитник провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу команда Алексея Березуцкого проиграла в гостях у «Рубина» со счётом 0:1.