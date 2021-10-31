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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Журналист Рабинер: «Спартак» стал синонимом унижения»

31 Октября 2021 • 13:36 Комментировать

Журналист Игорь Рабинер посредством своего телеграм-канала высказался по поводу «Спартака». В субботу москвичи снова разочаровали своих болельщиков, сыграв вничью с «Ростовом» со счётом 1:1 на своём поле. 

Рабинер серьёзно прошёлся по «Спартаку», отметив, что у команды сейчас нет ни игры, ни пути развития, ни даже совести. Журналист подверг критике владельца клуба Леонида Федуна, а также людей, которые наживаются за счёт приведения в команду «не пойми кого».

«Спартак», принадлежность к которому всегда была предметом гордости, стал синонимом унижения. А любовь к нему - болью и мучением, которым не видно конца и края», - такими словами Рабинер завершил публикацию.

Напомним, что в трёх последних матчах «Спартак» пропустил 12 голов. Особняком стоит позорное поражение от «Зенита» с результатом 1:7 в дерби двух столиц.

На текущий момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Рабинер
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