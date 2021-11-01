Самые необычные клубы игроков сборной России

Уже сегодня Валерий Карпин огласит окончательный список игроков, которым предстоит решать вопрос выхода на чемпионат мира в поединках с Кипром и Хорватией. Перед этим стал известен расширенный состав, в который на сей раз вошли игроки, чьи фамилии широкому кругу болельщиков могут быть не столь знакомы. В частности, количество запросов в Интернете на фамилию Хайкин увеличилось многократно. Голкипер норвежского «Будё-Глимта» привлёк к себе внимание после крупной победы его клуба над «Ромой» в рамках Лиги конференций. О том, какие малоизвестные клубы представляли игроки сборной России – в этой статье.

Судьба потенциального голкипера сборной России Никиты Хайкина весьма запутанна. Родился он в израильском городе Нетания, затем вместе с родителями перебрался в Россию. Первый футбольный опыт получил в школе «Торпедо», следом было «Динамо» и… «Челси»! Попадание в команду Романа Абрамовича связано с отцом Хайкина – известным бизнесменом, которому пришлось искать политическое убежище в Великобритании в связи с незаконным присвоением земель и сельхозпредприятий в Московской области. Свои первые матчи на профессиональном уровне Никита провёл в составе израильской «Бней-Иегуда». Основным голкипером удалось стать только в норвежском «Будё-Глимте», о котором вряд ли кто-то что-либо услышал, не обыграй он итальянскую «Рому» со счётом 6:1. Хайкин имеет опыт выступлений за сборные всех возрастов. И если он получит вызов в основную национальную команду, то с большой долей вероятности в зимнее трансферное окно его стоит ждать в РПЛ.

В 2002 году в высшей российской лиге должен был оказаться Денис Лактионов, дебютировавший в рамках Кубка LG, находясь в расширенном составе сборной России перед чемпионатом мира 2002. В ту пору Интернет ещё не был так развит в нашей стране, и фамилию футболиста, выступавшего за корейский «Сувон Самсунг Блюуингз» многие услышали впервые. В России, как и на мундиале в том году, Лактионов не оказался, перебравшись в корейский «Соннам Ильва Чунма». В целом, в К-Лиге у Дениса получалось неплохо, но шанс поиграть на исторической родине ему всё же представился. «Сибирь» и «Томь» голов от Лактионова не дождались, но предоставили ему возможность поработать тренером. Сегодня Денис Владимирович тесно сотрудничает с предпринимателем Сергеем Ломакиным, который владеет клубами «Родина» и «Рига». Неудивительно, что наставниками этих команд Лактионов был в последнее время.

В начале девяностых, после распада СССР многие наши игроки побежали на Запад за «длинным рублём». Поэтому команды в виде «Фоджи», «Расинга» и прочих представителей ведущих лиг Европы стали обязательными в графе «клубы» в заявке сборной России. Однако их сложно отнести к малоизвестным, в отличие от каталонского «Паламоса», который представлял Владислав Лемиш. В августе 1992 года наша сборная провела товарищеский матч против Мексики. В той игре многие игроки провели свои первые и последние минуты за национальную команду. Не стал исключением и Лемиш, который до этого был лучшим бомбардиром «Кубани» в чемпионате России. Видимо, поэтому Владислав приглянулся скромному «Паламосу», который так и остался единственной зарубежной командой в карьере Лемиша. Какие бы клубы ни представляли российские игроки, им важно помнить, что они защищают цвета своей страны. Можно представлять команду из Африки или играть в футбол за полярным кругом, но выложить все силы в поединке за сборную ты просто обязан. Надеемся, что в ближайшие две недели у наших игроков всё получится.

Константин Лицин