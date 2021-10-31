​«Краснодар» в этом чемпионате чаще всех попадает в каркас

«Краснодар» в субботу вечером проиграл на своём поле «Крыльям Советов» со счётом 0:1 в календарной игре чемпионата. Подопечные Виктора Ганчаренко по ходу игры дважды попадали в каркас ворот.

Специалисты в области футбольной статистики из Opta говорят о том, что в этом чемпионате игроки «Краснодара» уже 12 раз попадали в каркас. Это как минимум на четыре раза больше, чем любая другая команда Премьер-лиги.

Отмечается, что за весь прошлый сезон Премьер-лиги футболисты «Краснодара» попадали в каркас ворот только девять раз.

На текущий момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.