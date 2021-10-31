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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Комличенко: «Было бы несправедливо проиграть «Спартаку»

31 Октября 2021 • 11:18 Комментировать

Форвард Николай Комличенко, выступающий за «Ростов», дал комментарий после ничьей со «Спартаком» на выезде (1:1).

По мнению Комличенко, если говорить о картине матча в целом, то ближе к победе был «Ростов». Футболист отметил организованную игру своей команды в обороне и неплохие выходы в контратаки. Комличенко сказал, что серьёзных моментов «Спартак» не создавал, а «Ростов» мог забивать раньше, чем в добавленное ко второму тайму время.

«Конечно, было бы обидно и несправедливо проиграть такой матч. Хорошо, что спаслись и вырвали эту ничью», - сказал Комличенко sport24.

На текущий момент «Ростов» занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко
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