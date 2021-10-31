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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мелкадзе рассказал, когда начнёт тренироваться

31 Октября 2021 • 09:55 Комментировать

Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе в этом сезоне сыграл за команду лишь раз, причём было это ещё в июле в матче первого тура Премьер-лиги. В скором времени 24-летний футболист угодил в лазарет и с тех пор на поле не появлялся.

Сам Мелкадзе рассказал ТАСС о том, что тренировки в общей группе он должен возобновить в конце ноября. При этом нападающий отметил, что никто не может дать гарантий.

Всего за первую команду «Спартака» Георгий Мелкадзе провёл 23 матча. В них нападающий не отмечался результативными действиями.

Добавим, что «Спартак» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Мелкадзе
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