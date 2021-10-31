​В «Локомотиве» прокомментировали информацию о вспышке COVID-19

В «Локомотиве» дали комментарий по поводу появившейся информации о том, что сомнительные тесты на COVID-19 сдали Фёдор Смолов, Пабло и Наир Тикнизян.

В пресс-службе московского клуба рассказали sport24, что Пабло не играл в субботу против «Нижнего Новгорода» из-за перебора карточек, а Тикнизян – из-за повреждения. Таким образом, вспышку инфекции в стане «железнодорожников» отрицают.

В то же время Ашот Хачатурянц, который пока на временной основе возглавляет РПЛ, рассказал «Рейтингу Букмекеров», что в «Локомотиве» проверяется тест лишь одного игрока, вспышки нет.

В субботу «Локомотив» обыграл на выезде «Нижний Новгород» со счётом 2:1.