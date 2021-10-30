​Ганчаренко рассказал, сколько может пропустить Рамирес

В кубковой игре против «Кубани» травму получил защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес. Эквадорец провёл на футбольном поле считанные минуты.

После субботней игры против «Крыльев Советов» рулевой краснодарских «быков» Виктор Ганчаренко дал комментарий по поводу состояния Рамиреса.

- Он не будет тренироваться на следующей неделе. Надеемся, что он пропустит не больше месяца, - рассказал Ганчаренко представителям СМИ.

Таким образом, Кристиан Рамирес если и сыграет за «Краснодар» в 2021 году, не раньше конца ноября.

Добавим, что в субботу «Краснодар» проиграл дома «Крыльям Советов» со счётом 0:1.