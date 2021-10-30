Осинькин: «Свежести нам не хватило, но хватило, слава богу, характера»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Непростая трудовая победа. Как вы сказали, что не будете отказываться от своего футбола, играть в контроль, так в итоге и получилось большую часть матча?

- Уж совсем в контроль и не могло получиться. Мы это представляли. Были очень большие отрезки по времени, когда мы только оборонялись. Нам было тяжело, и где-то по счету приходилось уже что-то больше от обороны играть. Но все-таки у нас были моменты. Хотя про качество моментов у обеих команд, наверное, можно сегодня так сказать, что невынужденных ошибок было больше, чем обычно, это мягко говоря. Но хорошо, что мы взяли три очка. Еще добавлю, что показалось, что у соперника за 7 дней 3 матча, и про нас особенно, что в трех разных городах, все три матча на выезде, и свежести нам не хватило. Но хватило, слава богу, характера, и мы отстояли нужный счет.