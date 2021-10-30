Ганчаренко: «Не отошли от того поражения, которое потерпели в Кубке»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм в нашем исполнении был очень нервозным, мы как-то торопились и, наверное, не отошли от того поражения, которое потерпели в Кубке. Такие простые потери мяча у нас были, что приводили к опасным моментам у наших ворот. После перерыва гораздо лучше стало, мы стали больше оказывать давления, но, наверное, опять не хватило нам какой-то последней передачи, какого-то хорошего удара, хотя предпосылок было достаточно. Это может быть то, что мы в Кубке сыграли. Когда ты играешь раз в неделю, а потом появляется еще одна игра, наверное, это осложняет нам жизнь.

- То, что на трибунах сейчас атмосфера такая, свист, все футболисты с поникшими головами, насколько сложное сейчас психологическое состояние в команде?

- Футбол - это эмоции, болельщики приходят, чтобы проявить эмоции. Они вправе высказать, если чем-то недовольны. Более того, у нас все в корректной форме проходит. Понятно, что мы второй тайм старались, мы пробовали изменить ситуацию. Наверное, болельщики это тоже увидели. Сейчас наша задача восстановиться к следующей игре.