Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 372 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Не отошли от того поражения, которое потерпели в Кубке»

30 Октября 2021 • 21:50 Комментировать
Краснодар
0:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм в нашем исполнении был очень нервозным, мы как-то торопились и, наверное, не отошли от того поражения, которое потерпели в Кубке. Такие простые потери мяча у нас были, что приводили к опасным моментам у наших ворот. После перерыва гораздо лучше стало, мы стали больше оказывать давления, но, наверное, опять не хватило нам какой-то последней передачи, какого-то хорошего удара, хотя предпосылок было достаточно. Это может быть то, что мы в Кубке сыграли. Когда ты играешь раз в неделю, а потом появляется еще одна игра, наверное, это осложняет нам жизнь.

- То, что на трибунах сейчас атмосфера такая, свист, все футболисты с поникшими головами, насколько сложное сейчас психологическое состояние в команде?

- Футбол - это эмоции, болельщики приходят, чтобы проявить эмоции. Они вправе высказать, если чем-то недовольны. Более того, у нас все в корректной форме проходит.  Понятно, что мы второй тайм старались, мы пробовали изменить ситуацию. Наверное, болельщики это тоже увидели. Сейчас наша задача восстановиться к следующей игре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 1:1 Ростов
окончен Краснодар 0:1 Крылья Советов
окончен Нижний Новгород 1:2 Локомотив Москва
31.10  14:00 Уфа ... Ахмат 2.55 3.15 3.05
31.10  16:30 Арсенал Тула ... Сочи 3.55 3.25 2.22
31.10  19:00 Химки ... Урал 2.24 3.25 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Октября
23:12 · Россия. Премьер-лига
​Три игрока «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус – источник
22:34 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» снова проиграл всухую - видео видео
22:24 · Россия. Премьер-лига
​Ганчаренко рассказал, сколько может пропустить Рамирес
22:07 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» с помощью удачи победил в Нижнем Новгороде - видео видео
21:55 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Свежести нам не хватило, но хватило, слава богу, характера»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Не отошли от того поражения, которое потерпели в Кубке»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Пропускать уже какую игру на последней минуте очень обидно» 1
21:21 · Россия. Премьер-лига
Селихов: «Надеюсь, что нас наконец-то прорвёт, и наша игра придёт» 1
19:52 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Селихов играл очень внимательно» 2
19:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» едва не обыграл «Ростов» - видео 2 видео
19:41 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Спартак» в такой ситуации - ещё более опасный соперник»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Спартак» и «Ростов» бегают куда попало, делают, что получится» 1 эксклюзив
18:57 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «У нас всегда нет одного-двух игроков»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы в этом году не готовы к открытому футболу»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Ощущения, как после поражения, и нет никакого счастья от этого гола»
Все новости
Рекомендуем