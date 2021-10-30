«Крылья Советов» задвинули «Краснодар» на выезде, ВАР отменил непростой гол «быков»

После поражения в кубковом дерби от «Кубани» «Краснодар» принимал в чемпионате «Крылья Советов».

«Крылья» зарекомендовали себя в этом сезоне интересным середняком РПЛ, а «Краснодар» вернул свою подмоченную репутацию до уровня борьбы за еврокубковые места. Сергей Галицкий записал так называемый красивый футбол чуть ли в ДНК «быков», ну и «Крылья Советов» с Осинькиным славятся задорным футболом. В общем, имелись основания ждать нескучной игры в столице Кубани.

Можно было предположить, что «чёрно-зелёные» выйдут на матч рвать и метать после болезненного разгрома в краснодарском дерби «Кубанью», случившегося три дня назад. Но ничего подобного. Это самарцы начали с первых минут диктовать свои условия. Дошло и до двух моментов у ворот хозяев. Сафонов, надо отдать ему должное, выручал, но и Зиньковский с Сарвели били отнюдь не так, чтобы это нельзя было вытащить. Активные «Крылья» создали момент и возле своих ворот – Ломаев там не растерялся и поймал мяч от своего защитника.

В середине тайма «Краснодар» перестал валять дурака и примагнитил инициативу к своим ногам. Острота, однако, не продуцировалась ими с близких дистанций, и тогда они включили дальние пушки. Вильена через касание вспорхнувшего Ломаева заслал мяч в перекладину, Сперцян попал в верхнюю стойку напрямую со штрафного, а попытку Кайо филигранно конвертировал в гол Классон.

Но «быки» зря порадовались взятию чужих ворот – Кукуляк отменил его после тщательного просмотра видеоповтора. Дело в том, что Ломаеву закрывал обзор находившийся в офсайде Кордоба, и было чётко видно, что сначала, гадая, вратарь «Крыльев» двинулся в другую сторону, а потом, когда мяч обогнул Кордобу, недостаточно дотянулся до него на противоходе.

И мало того, что хозяева пережили фрустрацию из-за отмены гола, так они получили вполне легитимный мяч в свои ворота. Это произошло ещё до перерыва. Снова напортачила защита «Краснодара», которая давно уже вызывает к себе вопросы. Причём ошибся Петров, обычно удостаивающийся похвалы за старание, труд и так далее. В перепасовке с Сафоновым он покатил мяч своему вратарю слишком слабо, чем хищнически воспользовался на перехвате Сарвели (0:1).

После перерыва «быки» продолжили наносить удары с немаленьких дистанций. Сперцян, Крыховяк, Классон – вот кто искал счастье подобным образом, но не находил. А ведь «горожане» были на волоске от второго пропущенного гола. Сорокин, критикуемый регулярно, сбросил мяч головой назад, наверное, на Сафонова, но получилось на Сергеева, просто не попавшего в створ.

Простил «чёрно-зелёных» и Сарвели, пославший мяч левее створа в почти что выходе один на один с Сафоновым. Впереди у «быков» на правом полуфланге Кордоба практически обыграл Ломаева, но вратарь гостей тем не менее перевёл мяч на угловой, и это ещё не всё – там был офсайд. А вот настоящих таких, стопроцентных моментов у хозяев, поди, и не было. В конце добавленного времени Глушенков не реализовал рандеву с Сафоновым, дав защитникам себя настигнуть и пробив во вратаря. Удаление Иванисени чуть раньше за вторую жёлтую карточку ни на что не повлияло.

«Крылья Советов» перехватывают у «НН» эстафету грозы фаворитов, и у самарцев больше запаса прочности, чем у нижегородцев.«Крылья Советов» перехватывают у «НН» эстафету грозы фаворитов, и у самарцев больше запаса прочности, чем у нижегородцев. Команда Осинькина набирает 19 очков, догоняет «Рубин» и приближается к зоне еврокубков. «Краснодар» упускает шанс выйти на второе место и терпит поражение после разгрома в кубковом дерби от «Кубани».

Кирилл Иванцов