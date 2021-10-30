Ганчаренко: «У нас всегда нет одного-двух игроков»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, неприятная ситуация, что Рамирес выбыл. Насколько? Какое повреждение?

- Все-таки травмы - это часть футбола. Если посмотреть не только на сегодняшний матч, но и на предыдущие, у нас всегда нет одного-двух игроков. Могут быть травмы или дисквалификация. Важно иметь обойму, которая справится с поставленными задачами. Нет Рамиреса, сегодня будет Петров.

- Были слухи, что Сергеевым интересовался «Краснодар» в трансферное окно.

- Думаю, что это не тот момент, когда надо говорить о слухах.

- Я к тому, что есть ли сегодня какое-то персональное указание кому-то из защитников играть по Сергееву или такого нет?

- Нет, мы знаем, как должны действовать. Мы говорили с центральными защитниками и опорными. Под каждого соперника мы вносим какие-то нюансы. Посмотрим, главное - правильно реагировать на то, что происходит на поле.

- «Краснодар» сегодня будет действовать так, как обычно, мы видим в домашних играх, то есть, с первых минут побежит играть в атаку?

- Конечно же. Но и «Крылья» тем отличаются, что играют из-под любого соперника.