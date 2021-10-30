Осинькин: «Мы в этом году не готовы к открытому футболу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Все прекрасно знают, в какой футбол играет «Краснодар» дома, то есть, в принципе, понятно, чего ожидать от команды. Какой ваш план на игру в связи с тем, что «Краснодар», наверное, опять побежит забивать с первых минут? Хочется ли вам, чтобы был открытый футбол?

- Мы в этом году не готовы к открытому футболу. Мы пытаемся с мячом играть и не будем его просто так отдавать сопернику, но в открытый футбол в тех эпизодах, которые некоторые были в этом сезоне, у нас не получилось играть. Закрываться полностью, играть так, чтобы мы забыли, что есть другие ворота, мы не будем. А то, что вы правильно сказали, мы ожидаем, - соперник будет много атаковать. Обе команды, конечно, проиграли, но для них это поражений действительно такое… дерби есть дерби. В нем проиграть, наверное, чуть более обидно. Мы ожидаем большого давления, надеемся, мы его выдержим.