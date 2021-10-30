Названа сумма трансфера Хлусевича в «Спартак»

Хавбек тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в московском «Спартаке». Журналистам Sport24 стала известна сумма трансфера 20-летнего исполнителя. Руководство «красно-белых» заплатило за футболиста три миллиона евро.

Ранее было объявлено, что стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. Даниил пополнит ряды московского клуба в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата России Хлусевич сыграл 14 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.