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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валуеву жаль, что Дзюба перестал играть за сборную России

30 Октября 2021 • 15:57 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на то, что форвард «Зенита» Артём Дзюба уже не вызывается в сборную России.

При Станиславе Черчесове форвард был капитаном команды, но при Карпине всё изменилось. До этого нападающий даже отписался от аккаунта сборной России в «Инстаграме».

Валуев признался, что хотел бы видеть Дзюбу в национальной команде. Ему жаль, что Артёма больше не приглашают в сборную.

Николай отдал должное тренерскому штабу, ведь ему виднее.

При этом Валуев не хочет рассуждать о том, что Карпин и Дзюба до сих пор не уладили давний конфликт.

«Строить предположения по поводу этой темы считаю неправильным», - цитирует Валуева Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Николай Валуев
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