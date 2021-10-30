Валуеву жаль, что Дзюба перестал играть за сборную России

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на то, что форвард «Зенита» Артём Дзюба уже не вызывается в сборную России.

При Станиславе Черчесове форвард был капитаном команды, но при Карпине всё изменилось. До этого нападающий даже отписался от аккаунта сборной России в «Инстаграме».

Валуев признался, что хотел бы видеть Дзюбу в национальной команде. Ему жаль, что Артёма больше не приглашают в сборную.

Николай отдал должное тренерскому штабу, ведь ему виднее.

При этом Валуев не хочет рассуждать о том, что Карпин и Дзюба до сих пор не уладили давний конфликт.

«Строить предположения по поводу этой темы считаю неправильным», - цитирует Валуева Sport24.