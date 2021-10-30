В «Спартаке» сообщили, что клуб подписал Хлусевича

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб подписал защитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича.
«Хлусевича подписали», - цитирует «РБ Спорт» гендиректора «Спартака».
Мележиков уточнил, что соглашение подписано до 2026 года.
Напомним, ранее москвичи в 12-м туре РПЛ уступили «Зениту» со счетом 1:7.
Поединок «Спартак» — «Ростов» пройдет сегодня, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Спартак» в 12 поединках набрал 17 пунктов и сейчас идет седьмым в таблице РПЛ.