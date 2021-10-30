Агент Юмтити прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока в РПЛ

Агент Артуро Каналес, который сотрудничает с французским защитником «Барселоны» Самуэлем Юмтити, прокомментировал слухи, согласно которым его клиент может переехать в российскую Премьер-лигу.

«Это неверная информация. Никто не предлагал Самуэля в российские клубы», - передает слова представителя игрока Sport24.

Ранее в СМИ появился инсайд, что Юмтити предложен «Спартаку» и «Динамо».

Самуэль в текущем сезоне не сыграл за «Барсу» ни одного поединка. Трудовое соглашение защитника с каталонским грандом истекает в конце июня 2023 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость француза составляет пять миллионов евро.