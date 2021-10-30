«Спартак» может усилиться двумя игроками «Барселоны»

В чемпионате России могут оказаться два футболиста каталонской «Барселоны», об этом рапортуют журналисты FootballNewsWestAfrica.

По сообщениям источника, речь идет о французском защитнике Самуэле Юмтити и сенегальце Муссе Ваге, играющем на фланге обороны. Услуги футболистов предложены двум московским топ-клубам – «Динамо» и «Спартаку».

Кроме российской Премьер-лиги, Самуэль и Мусса имеют варианты продолжения карьеры в Турции. Подписать игроков могут «Фенербахче» и «Бешикташ».

В нынешнем сезоне Юмтити не сыграл ни одного поединка в составе «сине-гранатовых», а Ваге сейчас находится в аренде в греческом ПАОКе.

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