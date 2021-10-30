Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 210 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» лишится одного из нападающих в зимнее трансферное окно

30 Октября 2021 • 09:54 Комментировать (1)

Шведский форвард Джордан Ларссон, неудачно выступающий в нынешнем сезоне за московский «Спартак», близок к уходу из столичного клуба. По сообщениям Aftonbladet, футболист собирается сменить команду в зимнее трансферное окно.

Руководство «красно-белые» готово расстаться с игроком, если за него заплатят порядка десяти миллионов евро. Ранее появилась информация об интересе к Ларссону со стороны нескольких итальянских клубов.

Срок действующего трудового соглашения Джордана с москвичами рассчитан до середины 2023 года.

24-летний скандинав провел в текущем сезоне РПЛ десять матчей и не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Павел Шереметов
30 Октября 2021 в 10:58
Федуну придется еще доплатить, чтобы избавиться от этого игрока. Также как и от Хендрика с антифризом.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.10  14:00 Рубин ... ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Октября
11:17 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Зенит» сделал важный шаг к чемпионству»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Уткин поздравил «Зенит» с чемпионством 1
10:28 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Если «Зенит» играет на максимуме, у него нет конкурентов в РПЛ» 2
09:54 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» лишится одного из нападающих в зимнее трансферное окно 1
09:46 · Россия. Премьер-лига
Дзюба посвятил пост своему рекорду
09:41 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита»: «Те, кто могут приблизиться к рекорду Дзюбы, сильно отстают»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Две игры, 11:2 - великолепно»
00:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Когда наши футболисты проверялись на прочность, Дзюба выпендривался» 2
29 Октября
23:07 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня» 6
22:51 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России» 3
22:41 · Россия. Премьер-лига
Пресняков-старший: «Дзюба совсем уже потерял берега» 9
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит»: «Петербург 11:2 Москва» 1
22:02 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал имена игроков, которые не сыграют против «Ювентуса» 1
21:56 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «На протяжении определённого времени мы даже контролировали игру, играли первым номером» 4
21:48 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» разгромил ещё одну московскую команду - видео 1 видео
Все новости
Рекомендуем