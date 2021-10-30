«Спартак» лишится одного из нападающих в зимнее трансферное окно

Шведский форвард Джордан Ларссон, неудачно выступающий в нынешнем сезоне за московский «Спартак», близок к уходу из столичного клуба. По сообщениям Aftonbladet, футболист собирается сменить команду в зимнее трансферное окно.

Руководство «красно-белые» готово расстаться с игроком, если за него заплатят порядка десяти миллионов евро. Ранее появилась информация об интересе к Ларссону со стороны нескольких итальянских клубов.

Срок действующего трудового соглашения Джордана с москвичами рассчитан до середины 2023 года.

24-летний скандинав провел в текущем сезоне РПЛ десять матчей и не отметился голевыми действиями.