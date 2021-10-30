Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 270 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Зенит» вышел на европейский уровень и должен быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов» эксклюзив

30 Октября 2021 • 00:11 Комментировать (2)

Бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч чемпионата России «Зенит» – «Динамо» (4:1).

- В первом тайме «Зенит» имел колоссальное преимущество, а «Динамо» не было похоже само на себя. При этом питерцы забили до перерыва только один гол. Во втором тайм они входили медленно – такое ощущение, что мыслями они какое-то время оставались в раздевалке. «Динамо» же перестроилось в перерыве, перехватило инициативу и сравняло счёт. Но когда «Зенит» снова взвинтил скорости, всё вернулось на свои места. Гол Вендела стал переломным, и при счёте 2:1 было уже ясно, что питерцы своего не упустят.

В игре «Зенита» появились новые нотки, которые мне очень нравятся. Питерцы начали играть в пас, показывать интересный и разнообразный футбол. Из-под прессинга «Динамо» они выходили за счёт средних и коротких передач. «Зенит» вообще предстал командой другого уровня. Он вышел на европейский уровень не только по подбору игроков, но и по движению, интенсивности. Клаудиньо, конечно, прекрасная находка. Средняя линия у команды живая и быстрая. Азмун опускается из атаки вниз, а потом снова поднимается вверх, играет с большим желанием.

Я и многие другие эксперты говорили, что в российском чемпионате не хватает объёма и движения, но на сегодняшний день, как я уже сказал, «Зенит» соответствует уровню европейского футбола. Если он продолжит выдерживать такой стиль и темп в РПЛ, то должен быть конкурентоспособен и в Лиге чемпионов. Раньше в нашем чемпионате команды были серые и похожие друг на друга, чуть отличались лишь оттенками. Но сейчас «Зенит» явно выделяется, и по его матчам со «Спартаком» и «Динамо» кажется, что он попал не в свою лигу.

Теперь команде Семака важно не растерять свой кураж. Помнится, «Динамо» десять лет назад с Ворониным, Семшовым и Кураньи в составе тоже показывало классный футбол, но той команде недоставало запаса прочности: если кто-то не играл, заменить было некем. А у «Зенита» сейчас в этом плане проблем нет. Семак может сделать пять-шесть изменений в составе, но рисунок игры команды останется примерно таким же.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Лига Чемпионов Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Катенька
30 Октября 2021 в 00:38
Привет) Меня зовут Катя, мне 24 года) Начинающая SEX модель 18+) Люблю фотографироваться в обнаженном виде) Пожалуйста оцените мои фотографии по ссылке -->> me.sv/id388042
ARTUR
30 Октября 2021 в 00:22
От уж любят себе хвост поднять ,ну подождите пока из группы выйдут ,в любой турнир , он в своем колхозе первый парень , это пока что так , не гони волну Равиль.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 4:1 Динамо Москва
30.10  14:00 Рубин ... ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Октября
00:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Когда наши футболисты проверялись на прочность, Дзюба выпендривался» 1
29 Октября
23:07 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня» 5
22:51 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России» 2
22:41 · Россия. Премьер-лига
Пресняков-старший: «Дзюба совсем уже потерял берега» 7
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит»: «Петербург 11:2 Москва» 1
22:02 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал имена игроков, которые не сыграют против «Ювентуса» 1
21:56 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «На протяжении определённого времени мы даже контролировали игру, играли первым номером» 4
21:48 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» разгромил ещё одну московскую команду - видео 1 видео
21:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Когда Дзюба вышел на замену, пошёл другой футбол» 1 эксклюзив
21:40 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Cтоит отметить, что у нас была так называемая «английская неделя», короткая неделя» 1
21:09 · Россия. Премьер-лига
Ракицкий: «Раз-два-три, и три очка заработали заслуженно» 4
20:53 · Россия. Премьер-лига
Тот самый исторический гол Дзюбы - видео 1
20:39 · Россия. Премьер-лига
Как Фомин подарил надежду болельщикам «Динамо» в матче с «Зенитом» - видео 1 видео
20:37 · Россия. Премьер-лига
Виллаш-Боаш отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА 1
19:25 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо эффектно открыл счёт в матче с «Динамо» - видео 1 видео
Все новости
Рекомендуем