Бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч чемпионата России «Зенит» – «Динамо» (4:1).

- В первом тайме «Зенит» имел колоссальное преимущество, а «Динамо» не было похоже само на себя. При этом питерцы забили до перерыва только один гол. Во втором тайм они входили медленно – такое ощущение, что мыслями они какое-то время оставались в раздевалке. «Динамо» же перестроилось в перерыве, перехватило инициативу и сравняло счёт. Но когда «Зенит» снова взвинтил скорости, всё вернулось на свои места. Гол Вендела стал переломным, и при счёте 2:1 было уже ясно, что питерцы своего не упустят.

В игре «Зенита» появились новые нотки, которые мне очень нравятся. Питерцы начали играть в пас, показывать интересный и разнообразный футбол. Из-под прессинга «Динамо» они выходили за счёт средних и коротких передач. «Зенит» вообще предстал командой другого уровня. Он вышел на европейский уровень не только по подбору игроков, но и по движению, интенсивности. Клаудиньо, конечно, прекрасная находка. Средняя линия у команды живая и быстрая. Азмун опускается из атаки вниз, а потом снова поднимается вверх, играет с большим желанием.

Я и многие другие эксперты говорили, что в российском чемпионате не хватает объёма и движения, но на сегодняшний день, как я уже сказал, «Зенит» соответствует уровню европейского футбола. Если он продолжит выдерживать такой стиль и темп в РПЛ, то должен быть конкурентоспособен и в Лиге чемпионов. Раньше в нашем чемпионате команды были серые и похожие друг на друга, чуть отличались лишь оттенками. Но сейчас «Зенит» явно выделяется, и по его матчам со «Спартаком» и «Динамо» кажется, что он попал не в свою лигу.

Теперь команде Семака важно не растерять свой кураж. Помнится, «Динамо» десять лет назад с Ворониным, Семшовым и Кураньи в составе тоже показывало классный футбол, но той команде недоставало запаса прочности: если кто-то не играл, заменить было некем. А у «Зенита» сейчас в этом плане проблем нет. Семак может сделать пять-шесть изменений в составе, но рисунок игры команды останется примерно таким же.