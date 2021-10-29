​Уткин предложил запустить мем «легенда номер 1:7»

Известный журналист Василий Уткин сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Уткин задаётся вопросом, почему ещё никто не запустил мем «легенда номер 1:7».

«Легенда №17» - известный фильм, который рассказывает о жизни и карьере известного советского хоккеиста Валерия Харламова. Он выступал под номером 17.

Что касается публикации Василия Уткина, то это отсылка к результату в дерби двух столиц. На прошлой неделе в чемпионате России по футболу «Зенит» на своём поле разнёс «Спартак» с результатом 7:1.

«Зенит» становился чемпионом России в трёх последних сезонах. Лидируют питерцы в Премьер-лиге и на текущий момент.