Сухина рассказал об апрельском скандале перед матчем «Локомотив» - «Спартак»

Экс-начальник «Локомотива» Станислав Сухина стал гостем нового выпуска «Коммент.Шоу» - программы, которая выходит на YouTube. Среди прочего, он вспомнил о скандальном апрельском эпизоде на матче «Локомотив» - «Спартак». Тогда Сухина зашёл в судейскую комнату, за что был оштрафован, а его клуб – наказан проведением игры на нейтральном поле. При этом Станислав рассказывал, что заходил лишь в предбанник, а не непосредственно в судейскую комнату.

- Тяжело не нарушить этот регламент. Просто до этого проблем не было. Мы ведь играем по одним правилам, но в судейскую заходить в РПЛ нельзя, в Кубке России можно, в ФНЛ можно, во втором дивизионе можно. В Лиге чемпионов с разрешения судей можно заходить. Например, я привёл футболиста, у которого какой-то тейп. Судья должен посмотреть, может он с ним играть или нет.

В игре «Локомотив» - «Атлетико» в протоколах написали составы, которые отличаются от тех, которые клубы отправили в УЕФА. Пошли в судейскую, разобрались и решили проблемы. Были проблемы в игре «Локомотив» - «Атлетико» из-за нашего входа в судейскую? – вопрошает Сухина.