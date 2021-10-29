В «Ахмате» отреагировали на информацию о приходе Газзаева

Накануне в российских СМИ появилась новость о возможном возвращении Валерия Газзаева к тренерской деятельности. Экс-наставника московского ЦСКА включили в список претендентов на пост главного тренера «Ахмата». В грозненском клубе прокомментировали эту информацию.

«Это неправда. У нас есть главный тренер, мы ему доверяем и никого другого не рассматриваем», - ответил на вопрос журналиста Sport24 гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

В настоящий момент пост рулевого грозненского коллектива занимает Андрей Талалаев. После 12 туров команда набрала 15 баллов и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.