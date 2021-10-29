В главных слухах недели вы узнаете о том, кто возглавит «Барселону», с какими скандальными историями связывают Дениса Глушакова, и как Криштиану Роналду спас Уле Гуннара Сульшера от увольнения с должности тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый тренер «Барселоны»

Рональд Куман был отправлен в отставку, и должность главного тренера «Барселоны» оказалась вакантной. Слухи говорят о том, что «сине-гранатовых» примет Хави, который в последние годы работает с «Аль-Саддом». Поговаривают, что катарский клуб готов отпустить Хави в «Барселону» даже без выплаты компенсации, но при условии, что он отработает ещё недельку.

СМИ говорят о том, что Хави сказал «да» «Барселоне» и даже начал изучать дела команды. Якобы молодой тренер уже сказал президенту о необходимости подписать центрального защитника, который бы хорошо работал с мячом. Также Хави заинтересован в приглашении Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».

Кто получит «Золотой мяч»

«Золотой мяч» – престижная индивидуальная награда лучшему футболисту по итогам года – будет вручен ровно через месяц в Париже. Между тем, по сети гуляет фотография, на которой якобы отображены результаты завершившегося голосования. Судя по фотографии, «Золотой мяч» в 2021 году получит Роберт Левандовски. Надо признать, что поляк заслужил эту награду в прошлом году, когда её было решено не вручать из-за пандемии. Теперь форварду «Баварии» вернут должок? Посмотрим.

Два скандала с Глушаковым

У Дениса Глушакова нынче всё хорошо на всех фронтах. Относительно недавно Ксения Коваленко родила Глушакову дочку, футболист отлично начал сезон 2021/2022 и вернулся в сборную России после паузы длиной в три с лишним года. И вот на фоне такой идиллии Дениса снова стали связывать со скандальными историями.

Канал «ВЧК-ОГПУ» располагает информацией о том, что во времена игр за «Спартак» Глушаков занимался сдачей матчей и специально не забивал пенальти. Футболист якобы делал ставки, и из-за очередной ставки ему пришлось не забить одиннадцатиметровый в известном кубковом полуфинале против «Тосно». Тот промах Глушакова довольно известен, ведь из-за него «Спартак» остался без финала и шанса на трофей в 2018 году.

Этот же источник сообщил, что Глушаков изменяет своей новой жене с дизайнером Яной Мелбер. Якобы футболист под предлогом контроля за ремонтом устраивает с девушкой встречи.

Роналду спас тренера от увольнения

Казалось, ничего не может спасти Уле Гуннара Сульшера от увольнения из «Манчестер Юнайтед» после домашних 0:5 от «Ливерпуля». Тем не менее, норвежский специалист продолжает работать с командой. По слухам, не последнюю роль в этом сыграл Криштиану Роналду, который сам поддержал Сульшера и призвал остальных футболистов сплотиться вокруг тренера. Наблюдая за этим, боссы «красных дьяволов» пока решили ничего не предпринимать.

Конте участвовал в махинациях

Если Уле Гуннара Сульшера в обозримом будущем всё же уволят, кандидатом номер один для «Манчестер Юнайтед» станет Антонио Конте. Впрочем, на неделе появилась информация, что в манкунианском клубе опасаются связываться с итальянцем из-за его пострадавшей репутации. В Англии раскопали данные о том, что Конте якобы участвовал в махинациях с трансферами, когда возглавлял «Челси». Тренер и его агент могли иметь договорённости с агентами, то есть, по сути, получать «откаты» со сделок. Доказательств пока нет, но говорят, что Конте получил финансовую выгоду за переход в «Челси» Эмерсона.