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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Брага: «В матче «Зенита» с «Динамо» не будет такого избиения, как со «Спартаком» эксклюзив

29 Октября 2021 • 12:34 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Динамо и порассуждал о борьбе за чемпионство в России.

- Невозможно матчи на данном этапе сезона называть решающими. Сейчас не время смотреть в турнирную таблицу. До зимнего перерыва остаётся не так много туров. Я думаю, команды должны пока смотреть на себя и думать о себе, а не о других, и в перерыве можно будет посмотреть на таблицу. Время решающих матчей придёт весной.

Если «Динамо» выиграет в Санкт-Петербурге, это будет хорошо не только для него, но и для других претендентов на чемпионство, кроме «Зенита». Не знаю насчёт «Сочи», но такие команды, как ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», могут извлечь из этого пользу. Правда, им нужно надеяться, что «Зенит» будет продолжать терять очки так, как до матча со «Спартаком».

Интрига в борьбе за чемпионство в руках конкурентов «Зенита», а не самого питерского клуба. У «Зенита» были два подряд поражения, но никто не приблизился к нему на расстояние менее трёх очков.  Если никто, кроме «Зенита», не может одерживать по несколько побед подряд, тогда и особой интриги не будет.

Чего ожидаю от матча «Зенит» – «Динамо»? Динамовцы находятся в хорошей форме, Шварц работает достаточно успешно, и команда вполне может вернуться в еврокубки, но пока непонятно, в какие именно. «Динамо» сделает против «Зенита» больше, чем «Спартак». По-моему, там будет какая-то борьба, а не футбольное избиение гостей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Микаэль Брага
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29.10  19:00 Зенит ... Динамо Москва 1.56 4.3 6
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