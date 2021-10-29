Ловрен назвал две причины провальных выступлений клубов РПЛ в еврокубках

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, который в настоящий момент выступает за петербургский «Зенит», назвал причину неудачных результатов представителей российской Премьер-лиги в еврокубках.

«Надо выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца. Лучше играть круглый год, как в Англии», - поведал хорватский футболист в интервью Sport24.

Также Деян отметил, что на результаты команд в еврокубках влияет лимит на иностранных футболистов. Хорват выступает за увеличение легионерских мест. По мнению Ловрена, это поможет российским клубам поднять свой уровень в Европе.

В текущем сезоне группового этапа Лиги чемпионов петербургский коллектив набрал три очка в трех турах. Подопечные Сергея Семака занимают третью строчку в квартете с «Мальмё», «Ювентусом» и «Челси».