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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: Сборная образца 2008 года забила бы нынешней команде 5 голов в первом тайме

29 Октября 2021 • 09:39 Комментировать (13)

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко уверен, что нынешняя национальная команда в разы уступает образцу 2008 года. Тогда, напомним, россияне под руководством Гуса Хиддинка добрались до полуфинала чемпионата Европы, проходившего на полях Австрии и Швейцарии.

В интервью на ютуб-канале «Ответь по-братски» экс-футболист предположил, что в очной встрече у подопечных Валерия Карпина не было бы шансов. «Я сравниваю команды по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили в первом тайме и сказали бы: «Ребята, до свидания!», - прокомментировал Павлюченко.

Таким образом, один из лучших форвардов в истории страны ответил на слова Василия Березуцкого, который недавно заявил, что уровень отечественного футбола вырос за последние 13 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Сборная России
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Комментарии (13)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
29 Октября 2021 в 12:46
"Спящий гигант" разговаривает? Наверное во сне...
HG2017
29 Октября 2021 в 12:13
Беланов: Сборная образца 1988 года забила бы нынешней команде 5 голов в первые 5 минут )))
Антиукр
29 Октября 2021 в 11:42
Если БЫ ,а каБЫ ,не было БЫ ,и напрашивается диалог Саакашвили БЭ БЭ БЭ БЭ <...>
JUMPER
29 Октября 2021 в 11:40
ай...рома опеть атжыгаит...))) если бы..да ка бы...))) в агароди бузина...а в kyive дятька...)))
KLINSMANN
29 Октября 2021 в 11:14
..то во рту росли б грибы )
Henrymik62
29 Октября 2021 в 10:54
"Бы" не мешает? Вы стоите друг друга. Эсссровская сборная вас всех раскатала "Бы" в первые 10 минут. Так может соберём старичков теперь, чтобы отдувались за вас всех? И зарплат таких не было, дормоеды.
Sierge
29 Октября 2021 в 09:58
А сборная 1992 года забила бы той 5, а сборная СССР 88 года той 5)) Смысл об этом говорить сейчас?)
Spirit
29 Октября 2021 в 09:54
Ну на счет пяти он загнул, но сборная была сильнее, но так же могла обосраться в нужный момент, и слить или не выиграть у какого - то Кипра)
И не стоит Роме забывать, что на Евро сборная поехала благодаря хорватам!
Sierge
29 Октября 2021 в 09:59
Да после победы над англичанами слить Израилю. Если бы не Олич сотоварищи так бы это поколение и не вспомнил никто)
Spirit
29 Октября 2021 в 10:26
И потом на ЧМ мира стыки слили!
Noname_344
29 Октября 2021 в 10:25
В 2008 году в сборной многие игроки были с 2002-2003 года. И они же вполне себе успешно просирали Португалии 7-1 и Грузии 1-0. Днари были те же самые, я категорически не согласен с высказыванием "сборная была сильнее"
Spirit
29 Октября 2021 в 10:27
более фартовая была, Испания быстро указала ей ее уровень!
Sierge
29 Октября 2021 в 11:54
Испанцы в то время могли "штурмовать небеса" ) А фарт на таких турнирах никогда лишним не бывает. Вспомните ту же Данию в 92
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