Павлюченко: Сборная образца 2008 года забила бы нынешней команде 5 голов в первом тайме

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко уверен, что нынешняя национальная команда в разы уступает образцу 2008 года. Тогда, напомним, россияне под руководством Гуса Хиддинка добрались до полуфинала чемпионата Европы, проходившего на полях Австрии и Швейцарии.

В интервью на ютуб-канале «Ответь по-братски» экс-футболист предположил, что в очной встрече у подопечных Валерия Карпина не было бы шансов. «Я сравниваю команды по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили в первом тайме и сказали бы: «Ребята, до свидания!», - прокомментировал Павлюченко.

Таким образом, один из лучших форвардов в истории страны ответил на слова Василия Березуцкого, который недавно заявил, что уровень отечественного футбола вырос за последние 13 лет.