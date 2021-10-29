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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Вагнер Лав - бесполезный вариант для ЦСКА»

29 Октября 2021 • 08:34 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА, а ныне футбольный эксперт Владимир Пономарёв высказался относительно информации, согласно которой 37-летний бразильский нападающий Вагнер Лав может вернуться в «армейский» коллектив.

«Не стоит ему возвращаться. У нас и так хорошее нападение. Это бесполезный вариант», - поведал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

В настоящий момент Вагнер выступает в чемпионате Казахстана за «Кайрат». Контракт бразильского нападющего с клубом истекает в конце нынешнего года.

В текущем сезоне Лав отметился семью забитыми мячами в 21 поединке чемпионата Казахстана.

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Евро-Футбол.Ру,
Вагнер Лав Владимир Пономарёв
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