Пономарёв: «Вагнер Лав - бесполезный вариант для ЦСКА»

Ветеран московского ЦСКА, а ныне футбольный эксперт Владимир Пономарёв высказался относительно информации, согласно которой 37-летний бразильский нападающий Вагнер Лав может вернуться в «армейский» коллектив.

«Не стоит ему возвращаться. У нас и так хорошее нападение. Это бесполезный вариант», - поведал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

В настоящий момент Вагнер выступает в чемпионате Казахстана за «Кайрат». Контракт бразильского нападющего с клубом истекает в конце нынешнего года.

В текущем сезоне Лав отметился семью забитыми мячами в 21 поединке чемпионата Казахстана.