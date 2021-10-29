Павлюченко считает, что Смолов и Кокорин могли бы заиграть в «Реале» или «Барселоне»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко считает, что несколько отечественных футболистов не смогли полностью раскрыться за всю свою игровую карьеру, упустив возможность закрепиться в одном из европейских грандов.

В частности, экс-игрок привел в пример форвардов Александра Кокорина и Фёдора Смолова. По его словам, они оба по ряду причин так и не смогли выжать из себя максимум. «Кокорин и Смолов по своему потенциалу должны были играть в «Реале» и «Барселоне», или в каких-нибудь «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», - сказал Павлюченко в интервью на ютуб-канале «Ответь по-братски».

Он отметил, что на их развитие повлияли различные «глупости», из-за которых в определенный момент все пошло не по плану.