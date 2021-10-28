Рианчо отреагировал на слухи, что Глушаков мог участвовать в договорных матчах

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не верит последним публикациям в СМИ. Ранее стало известно, что Денис Глушаков, будучи футболистом «красно-белых», якобы участвовал в договорных матчах.

Рианчо отметил, что не верит в такое развитие событий. Он дал понять, что уважает Дениса.

«Такого за Денисом вообще не замечал. Не верю, что он мог участвовать в «договорняках». Он фанат своего дела. По духу Глушаков победитель», - цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Сейчас Глушаков защищает цвета подмосковных «Химок». Ранее игрок после долгого перерыва вернулся в сборную России.