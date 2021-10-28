Орлов возмутился, что «Спартак» слишком часто меняет тренеров

Футбольный комментатор Геннадий Орлов недоволен положением дел в московском «Спартаке».

Орлов не понимает, почему «красно-белые» меняют тренеров как перчатки. По его словам, такие кадровые пертурбации отражаются на футболистах, которые перестают прогрессировать.

«Постоянно приходят новые футболисты. В итоге Ларссон деградировал, Соболев тоже остановился в росте. Бакаев бегает сам по себе», - заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

Орлов посоветовал Рую Витории сосредоточиться на том, чтобы команда меньше пропускала.

«В первую очередь следует обезопасить свои ворота, а потом думать про атаку», - добавил Орлов.