Московское «Динамо» уже зимой этого года может усилиться левым вингером «Бока Хуниорс» Себастьяном Вильей.

По информации TNT Sports, российский клуб уже сделал официальный запрос по трансферу футболиста, но ему предстоит выдержать конкуренцию у ряда других потенциальных покупателей. Одним из них, например, считается бельгийский «Брюгге», который готов предложить аргентинской стороне около шести миллионов евро.

Стоит добавить, что в текущем сезоне 25-летний колумбиец уже успел отметиться семью голами в составе «Бока Хуниорс» в 21 матче. Также Вилья в 2018 году начал вызываться в национальную сборную Колумбии, но по состоянию на данный момент провел лишь четыре встречи на международном уровне.