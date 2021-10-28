Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 208 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» не может договориться с Ларссоном – швед может уйти уже зимой слухи

28 Октября 2021 • 18:50 Комментировать

«Спартак» хотел продлить контракт с форвардом Джорданом Ларссоном, но подвижек в этом вопросе нет. Согласно информации Sportbladet, ссылающегося на свои источники в Швеции и России, стороны считают, что они не достигнут договорённости.

Отмечается, что «Спартак» может продать Джордана Ларссона уже этой зимой, то есть за полтора года до истечения срока его действующего контракта. Сумма сделки может составить 100 миллионов шведских крон, то есть примерно 10 миллионов евро.

При этом в «Спартаке» рассказывали, что продажи Джордана Ларссона в планах клуба нет

Джордан Ларссон в сезоне 2021/2022 забил всего лишь один гол – в ворота «Лестера» в матче группового этапа Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.10  19:00 Зенит ... Динамо Москва 1.56 4.3 6
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
21:04 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 30 октября 2021
20:59 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на слухи, что Глушаков мог участвовать в договорных матчах
20:32 · Россия. Премьер-лига
Орлов возмутился, что «Спартак» слишком часто меняет тренеров
19:45 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» может подписать колумбийского вингера «Бока Хуниорс» слухи
19:33 · Россия. Премьер-лига
Федерация футбольной истории и статистики IFFHS включила Азмуна в список претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года
19:07 · Россия. Премьер-лига
Три итальянских клуба проявляют интерес к Ларссону слухи
18:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не может договориться с Ларссоном – швед может уйти уже зимой слухи
18:38 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» наказали закрытием двух секторов условно
17:46 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
​В ФНЛ-2 команде засчитали техническое поражение из-за ПЦР-тестов официально
17:35 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» покажет на два матча чемпионата России больше из-за коронавируса
17:25 · Россия. Премьер-лига
Газзаев – среди претендентов на должность главного тренера «Ахмата» 1 слухи
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Хлусевич не переходит в «Спартак» - заявление «Арсенала»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​«Его позвали бы только полы мыть»: Губерниев жёстко ответил бывшему игроку сборной России 9
15:50 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: Зарема требовала увольнения Карреры и называла его физруком
15:28 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК: Гол «Рубина» в ворота «Уфы» отменён справедливо
Все новости
Рекомендуем