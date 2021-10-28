«Спартак» хотел продлить контракт с форвардом Джорданом Ларссоном, но подвижек в этом вопросе нет. Согласно информации Sportbladet, ссылающегося на свои источники в Швеции и России, стороны считают, что они не достигнут договорённости.

Отмечается, что «Спартак» может продать Джордана Ларссона уже этой зимой, то есть за полтора года до истечения срока его действующего контракта. Сумма сделки может составить 100 миллионов шведских крон, то есть примерно 10 миллионов евро.

При этом в «Спартаке» рассказывали, что продажи Джордана Ларссона в планах клуба нет.

Джордан Ларссон в сезоне 2021/2022 забил всего лишь один гол – в ворота «Лестера» в матче группового этапа Лиги Европы.