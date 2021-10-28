​Источник сообщил, что Глушаков сдавал матчи в «Спартаке» - в клубе отреагировали

На канале «ВЧК-ОГПУ» в Телеграме появилась скандальная информация о Денисе Глушакове. Источник утверждает, что во времена выступлений за «Спартак» хавбек сдавал игры и специально не забивал одиннадцатиметровые. Глушаков якобы делал крупные ставки. По версии канала, именно из-за ставки экс-капитан «Спартака» не забил известный пенальти в кубковом полуфинале против «Тосно» три с лишним года назад.

Телеграм-канал сообщил, что «Спартак» намерен обратиться в правоохранительные органы, но в клубе это отрицают. В стане «красно-белых» считают распространённую информацию бредом и провокацией, о чём пишет «Спорт-Экспресс».

Пока неизвестно, как на эту информацию отреагировал Денис Глушаков. Футболист вполне может обратиться в суд и привлечь авторов телеграм-канала к ответственности по делу о клевете.

В настоящее время Денис Глушаков играет за «Химки».